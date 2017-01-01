Эротическая реклама - двигатель прогресса
- Сьогодні, 15:18
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Розсилка
Эротические образы в рекламе — это зачастую успех компании
Потому что внимание она точно привлечет.
Иногда секс в рекламе оскорбителен и вульгарен, а иногда очень даже уместен, тонок и красив.
Смотрите в нашей фотогалерее на волнующие примеры правильной сексуальной печатной и наружной рекламы.
Отметим, что на Полтавщине появилась реклама Лубенского строительного комбината с полуобнаженной девушкой и надписью «Со мной твердеет». Билборд активно обсуждают в социальных сетях.
Джерело: Gazeta.ua