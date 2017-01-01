Эротическая реклама - двигатель прогресса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эротические образы в рекламе — это зачастую успех компании

Потому что внимание она точно привлечет.

Иногда секс в рекламе оскорбителен и вульгарен, а иногда очень даже уместен, тонок и красив.

Смотрите в нашей фотогалерее на волнующие примеры правильной сексуальной печатной и наружной рекламы.

Отметим, что на Полтавщине появилась реклама Лубенского строительного комбината с полуобнаженной девушкой и надписью «Со мной твердеет». Билборд активно обсуждают в социальных сетях.

Джерело: Gazeta.ua