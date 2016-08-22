Фагот из ТНМК рекламирует молдавское такси
- Сьогодні, 15:22
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Лидер украинской группы «ТНМК» Олег Михайлюта стал звездой молдавской рекламы такси.
Одна из местных служб такси использовала фото артиста в своей рекламе.
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Там Фагота зовут Геннадием и он водитель такси. Фото появилось на постере без разрешения Олега, поэтому для него это было шоком.
Об этом певец сообщил на своей странице и отметил, что эта ситуация его очень позабавила.
«Считаю, что это мегауспех», – прокомментировал Михайлюта.
Джерело: 24 канал