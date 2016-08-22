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    Фагот из ТНМК рекламирует молдавское такси

    • Сьогодні, 15:22
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    Лидер украинской группы «ТНМК» Олег Михайлюта стал звездой молдавской рекламы такси.

    Одна из местных служб такси использовала фото артиста в своей рекламе.

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    Там Фагота зовут Геннадием и он водитель такси. Фото появилось на постере без разрешения Олега, поэтому для него это было шоком.

    Об этом певец сообщил на своей странице и отметил, что эта ситуация его очень позабавила.

    «Считаю, что это мегауспех», – прокомментировал Михайлюта.

    Джерело: 24 канал

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