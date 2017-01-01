

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не пожалеете ли вы в будущем о содеянном, да и не будет ли вашим родителям стыдно за вас?

Какие только фотографии не выставляют люди в своих профилях в социальных сетях.

Иногда абсолютно непонятно, что ими движет когда они делают эти фотографии и ещё менее понятно, зачем они их выставляют.

Сногсшибательные и прекрасные, прежде чем выкладывать фотографии на свою страничку в социальных сетях, несколько раз подумайте, стоят ли они того.

Не пожалеете ли вы в будущем о содеянном, да и не будет ли вашим родителям стыдно за вас?

Фотографии пользователей соцсетей, пугающие своей оригинальностью:

Джерело: telegraf.com.ua