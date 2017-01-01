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    Французского теннисиста выгнали с международного турнира за поцелуи в прямом эфире

    • Сьогодні, 12:21
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    Максим Аму
    Максим Аму

    Максим Аму переборщил с заигрыванием в прямом эфире

    Французского теннисиста Максима Аму лишили аккредитации на международном турнире Roland Garros из-за хамского поведения с журналисткой Eurosport во время прямого эфира, пишет Xsport.

    После поражения от Пабло Куэваса (3:6, 2:6, 4:6) в первом круге турнира француз был в хорошем настроении во время послематчевого интервью, принявшись хватать за шею и целовать журналистку Мали Тома, которая пыталась каждый раз увильнуть от теннисиста.

    В прямом эфире Тома вытерпела приставания теннисиста, однако позже призналась, что только включение спасло теннисиста от пары пощечин в ответ.

    Федерация тенниса Франции после этого инициировала собственное расследование инцидента.

     

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