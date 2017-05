Французского теннисиста выгнали с международного турнира за поцелуи в прямом эфире

Максим Аму переборщил с заигрыванием в прямом эфире

Французского теннисиста Максима Аму лишили аккредитации на международном турнире Roland Garros из-за хамского поведения с журналисткой Eurosport во время прямого эфира, пишет Xsport.

После поражения от Пабло Куэваса (3:6, 2:6, 4:6) в первом круге турнира француз был в хорошем настроении во время послематчевого интервью, принявшись хватать за шею и целовать журналистку Мали Тома, которая пыталась каждый раз увильнуть от теннисиста.

В прямом эфире Тома вытерпела приставания теннисиста, однако позже призналась, что только включение спасло теннисиста от пары пощечин в ответ.

Федерация тенниса Франции после этого инициировала собственное расследование инцидента.

ICYMI: Maxime Hamou started kissing reporter Maly Thomas during a post-match interview on Eurosport while commies laughed #bizarre #rg17 pic.twitter.com/1I4RJLL5un