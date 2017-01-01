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    Айсберг-гигант прибился к берегам Канады

    • Сьогодні, 15:23
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    Гигантский айсберг стал меккой для туристов
    Reuters
    Гигантский айсберг стал меккой для туристов

    Чудо природы привлекло туристов: поток людей хлынул в небольшой городок, чтобы посмотреть на ледяную красоту

    На мелководье вблизи канадского городка Фериленд застрял огромный айсберг, высота которого в пиковой точке достигла 46 м. Об этом пишет Newsweek.

    Льдина оказалась больше той, которая затопила «Титаник».

    В город сразу съехались тысячи туристов, чтобы посмотреть на айсберг и сделать фото.

    «Это один из крупнейших айсбергов, которые я когда-либо здесь видел. Это огромный айсберг. Он так близко, что люди могут с ним сфотографироваться», - сказал мэр Фериленда.

    фото: Reuters
    фото: Reuters

    Журналисты отмечают, что в пасхальный уикенд трасса, ведущая к городку Ферриленд, была загружена машинами: фотографы — профессионалы и любители — приехали, чтобы сфотографировать плавучую ледяную гору.

    Часто айсберги дрейфуют у побережья провинции Ньюфаундленд и Лабрадор и оказываются зажаты морским льдом, это обычно длится до конца весны или начала лета, но, похоже, что этот айсберг сел на грунт и может остаться на одном месте, предположил мэр города Эйдриан Кавана.

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    Айсберг-гигант прибился к берегам Канады
    Айсберг-гигант прибился к берегам Канады
    Айсберг-гигант прибился к берегам Канады
    Айсберг-гигант прибился к берегам Канады
    фото: Reuters

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