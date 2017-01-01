Хит «Тает лёд» перепели на украинском языке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Самій известный хит этой весны группы «Грибы» – «Тает Лёд» только за один набрал в Youtube 46 миллионов просмотров.

Почти ежедневно пользователи интернета записывают на песню веселые каверы. Эта песня уже зазвучала голосами известных украинских политиков и голосами московских таджиков.

Ранее на страницах «Скотча» сообщалось, что весенний хит «Тает лёд» перепел одессит голосами украинских и не только, живых и не очень политических деятелей.

«Грибы» — украинская группа, основанная в Киеве в 2016 году. В ее состав входят основатель лейбла Kruzheva Юрий Бардаш, рэперы Илья Капустин (4atty aka Tilla) и Симптом НЖН. 28 апреля 2016 года «Грибы» опубликовали на YouTube свой первый клип «Интро», который меньше, чем за месяц набрал миллион просмотров. 10 марта 2017 года вышел очередной, уже четвертый, клип «Тает лед», который сразу же вышел на первое место в разделе «набирают популярность» на YouTube, и за неделю набрал более десяти миллионов просмотров. «Грибы» не дают интервью и не участвуют в фотосессиях.



В комментариях пользователи утверждают, что такая версия даже лучше оригинала^







Джерело: 24 канал