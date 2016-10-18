Ирландка исполнила детскую мечту, приехав на свадьбу на красном тракторе

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Розсилка
Эйслин с Марком познакомились именно благодаря транспорту.
Девять лет назад, когда Марк перевозил сено по трассе M3 (она ведет из Дублинского порта в Шанкилл), общий друг дал Эйслин номер его телефона, чтобы Марк заодно подвез ее. Тогда и начался их роман.
«Еще совсем крошкой я хотела приехать на свою свадьбу на тракторе. Я из деревни, поэтому рано научилась им управлять», - рассказала невеста.
В день свадьбы невеста исполнила свою детскую мечту. При этом на соседнем сиденье ехал ее отец.
Жених, чтобы не отставать от невесты, вместе с друзьями прибыл на церемонию на двух грузовиках.
Джерело: BigPicture