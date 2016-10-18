Ирландка исполнила детскую мечту, приехав на свадьбу на красном тракторе

Сказка наяву. Как выглядела бы свадьба русалочки Ариэль в реальной жизни 21 Листопада, 2016, 08:15

«Еще совсем крошкой я хотела приехать на свою свадьбу на тракторе. Я из деревни, поэтому рано научилась им управлять», - рассказала невеста.

В день свадьбы невеста исполнила свою детскую мечту. При этом на соседнем сиденье ехал ее отец.

Жених, чтобы не отставать от невесты, вместе с друзьями прибыл на церемонию на двух грузовиках.



