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    Ирландка исполнила детскую мечту, приехав на свадьбу на красном тракторе

    • Сьогодні, 07:23
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    Ирландка Эйслин Маккерри приехала на свадьбу с дальнобойщиком Марком Грэмом на тракторе Massey Ferguson, украшенном розовыми лентами. Пара поженилась в капелле города Нокаталлон.

    Эйслин с Марком познакомились именно благодаря транспорту.

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    Девять лет назад, когда Марк перевозил сено по трассе M3 (она ведет из Дублинского порта в Шанкилл), общий друг дал Эйслин номер его телефона, чтобы Марк заодно подвез ее. Тогда и начался их роман.

    «Еще совсем крошкой я хотела приехать на свою свадьбу на тракторе. Я из деревни, поэтому рано научилась им управлять», - рассказала невеста.

    В день свадьбы невеста исполнила свою детскую мечту. При этом на соседнем сиденье ехал ее отец.

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    Ирландка исполнила детскую мечту, приехав на свадьбу на красном тракторе
    Ирландка исполнила детскую мечту, приехав на свадьбу на красном тракторе
    Ирландка исполнила детскую мечту, приехав на свадьбу на красном тракторе
    Ирландка исполнила детскую мечту, приехав на свадьбу на красном тракторе
    Ирландка исполнила детскую мечту, приехав на свадьбу на красном тракторе
    Ирландка исполнила детскую мечту, приехав на свадьбу на красном тракторе

    Жених, чтобы не отставать от невесты, вместе с друзьями прибыл на церемонию на двух грузовиках.


    Джерело: BigPicture

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