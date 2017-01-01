Как оригинально разыграть друзей 1 апреля

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Оригинальные шалости и проделки к 1 апреля

Оригинальные идеи розыгрышей на День смеха для коллег, родных и близких для тех, у кого есть чувство юмора.

День смеха, День дурака - всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих странах. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними.

Традиционно, в таких странах, как Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания, Австралия и Южная Африка, розыгрыши устраиваются только до полудня, называя тех, кто шутит после этого времени, апрельскими дураками.

Джерело: telegraf.com.ua