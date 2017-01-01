  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курйози
    Курйози

    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля

    • Сьогодні, 07:46
    • Розсилка

    Оригинальные шалости и проделки к 1 апреля

    Оригинальные идеи розыгрышей на День смеха для коллег, родных и близких для тех, у кого есть чувство юмора.

    День смеха, День дурака - всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих странах. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними.

    Традиционно, в таких странах, как Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания, Австралия и Южная Африка, розыгрыши устраиваются только до полудня, называя тех, кто шутит после этого времени, апрельскими дураками.

    1 з 24
    на весь екран згорнути
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля
    Как оригинально разыграть друзей 1 апреля

    Джерело: telegraf.com.ua

    Африка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ