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    Книга с пустыми страницами стала бестселлером на Amazon

    • Сьогодні, 11:01
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    Книга, выпущенная в качестве шутки, стала неожиданным хитом продаж.

    Книга американского журналиста Майкла Дж. Ноулза «Причины голосовать за демократов» оказалась на первом месте по продажам в интернет-магазине Amazon, пишет CNN. Примечательна она тем, что состоит из 266 пустых страниц. Очевидно, что Ноулз, выпускник Йеля и корреспондент консервативного сайта Daily Wire, решил таким образом потроллить своих идеологических противников. Стоимость книжки — $10.

    В комментарии каналу Fox News автор сказал: «Эта книга хороша тем, что ее можно прочитать за 15-20 секунд».

    Это не первый раз, когда на Amazon появляются книги с пустыми страницам. Так, в прошлом ноябре вышла похожая книга Девида Кинга «Почему Трамп заслуживает доверия, уважения и восхищения».

    Джерело: Bird In Flight

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