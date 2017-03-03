Книга с пустыми страницами стала бестселлером на Amazon



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Книга, выпущенная в качестве шутки, стала неожиданным хитом продаж.

Книга американского журналиста Майкла Дж. Ноулза «Причины голосовать за демократов» оказалась на первом месте по продажам в интернет-магазине Amazon, пишет CNN. Примечательна она тем, что состоит из 266 пустых страниц. Очевидно, что Ноулз, выпускник Йеля и корреспондент консервативного сайта Daily Wire, решил таким образом потроллить своих идеологических противников. Стоимость книжки — $10.

В комментарии каналу Fox News автор сказал: «Эта книга хороша тем, что ее можно прочитать за 15-20 секунд».

Это не первый раз, когда на Amazon появляются книги с пустыми страницам. Так, в прошлом ноябре вышла похожая книга Девида Кинга «Почему Трамп заслуживает доверия, уважения и восхищения».

Джерело: Bird In Flight