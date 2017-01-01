Когда ничто не может испортить праздник. Смешные свадебные фото
- Сьогодні, 16:53
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Розсилка
Даже если во время свадебной фотосессии что-то идёт не по плану, молодожёнов это обычно не огорчает!
На таких знаменательных событиях, как свадьба, естественно, случается много всяких приколов.
А так как это большой праздник, то все гости и не только вооружены фотоаппаратами и другими фото гаджетами, благодаря которым и появляются эти замечательные фото приколы на свадьбе.
И, поскольку, ничто не в силах омрачить такой веселый и задорный праздник, то пусть после просмотра этих прикольных свадебных фото и у вас поднимется и создастся праздничное настроение.
Отличная коллекция свадебных снимков, передающих всю радостную атмосферу праздника!
И даже если во время свадебной фотосессии что-то идёт не по плану, молодожёнов это обычно не огорчает!