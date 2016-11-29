Любовь-морковь с машиной: этично ли заниматься сексом с роботом?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как вам идея заняться сексом с роботом? А, может, сразу в загс? И сможет ли он сказать «нет» на это?

Это только часть тех вопросов, которые задавались на II конференции «Любовь и секс с роботами», которая наспех была организована в лондонском Университете Голдсмит после того, как власти Малайзии - где она изначально должна была состояться - запретили ее проведение.

Причем тема эта оказалась неоднозначной не только для стран с преимущественно консервативными взглядами.

Даже в Лондоне на конференции не присутствовали ни представители секс-индустрии, ни сами роботы для сексуальных утех, что вызвало вопросы у участников встречи: зачем ее вообще было проводить в таком случае?

Тем не менее калифорнийская компания RealDolls, производящая секс-куклы в натуральную величину, утверждает, что уже в будущем году выпустит куклу, обладающую ко всем прочим прелестям еще и некоторым интеллектом.

А ведь именно это предсказал Дэвид Леви в своей книге «Любовь и секс с роботами» (2007 г.): что наступит эпоха, когда секс с гуманоидами станет повсеместным.

Сам Леви не только присутствовал на конференции, но и выступил с заключительным словом.

«Уже существуют роботы-помощники, поэтому роботы-партнеры - это логичный шаг вперед, - сказал он. - В последующие 10 лет вполне возможно будет создать с помощью программного обеспечения робота-компаньона, в котором будет всё, что люди хотят видеть в супруге - терпеливость, доброта, любовь, доверие, уважение и безотказность».

В то же время, как отметил эксперт по искусственному интеллекту, некоторые из нас любят накал в отношениях и могут захотеть вступить в брак с агрессивным роботом, кто знает?

Сама идея заполучить программируемого партнера по жизни поднимает ряд этических вопросов - хотя бы потому, что, как признает Леви, по закону робот будет считаться личностью

.Все это, вероятнее всего, будет не завтра, хотя в нынешнем году уже состоялось несколько научных дискуссий с участием представителей высокотехнологичной индустрии, академических кругов и правительств для решения именно этих вопросов.

Что же касается прав будущих андроидов, то у Дэвида Леви на этот счет мнение однозначное: «Если поведение гуманоида предполагает, что он хочет жениться, то мы должны предположить, что это так и есть».



До идеала еще далеко

Пока что компании-производители, занимающиеся мехатроникой, ничего подобного не производят.

Нынешние «социальные роботы», такие как робот-дворецкий Pepper или робот-помощник Nao, хоть и имеют человеческие черты характера, выглядят больше как детские игрушки, чем как настоящие люди.

Попытки сделать человекоподобного компаньона, вроде актроида Geminoid, созданного японским профессором Хироси Исигуро по собственному образу и подобию, зачастую вызывают отвращение и ничего больше.

Тем не менее есть стремление очеловечить роботов-помощников - таких как, например, голосовой помощник Alexa, разработанный компанией Amazon, или Siri корпорации Apple.

Но стоит только посмотреть на футбольную игру роботов, чтобы понять, что человечеству еще далеко до того, чтобы произвести андроида, который бы двигался так же, как человек.

В целом, конференция оказалась чем-то средним - смесью академических дискуссий и жарких споров на местах.

Были представлены несколько докладов в области, имеющей замечательное название - теледильдоника, которая занимается созданием электронных секс-игрушек, управляемых через компьютер.

Среди них - Teletongue («Телеязык») бренда Arduino, разработанный студентами, изучающими медиа-дизайн в университете Кэйо в Японии.

Его смысл в том, чтобы позволить находящимся в разлуке любящим сердцам удовлетворить друг друга физически на расстоянии.

Действует это так: один партнер целует или ласкает съедобный леденец на палочке, сделанный в форме какой-нибудь части тела (в настоящий момент ученые используют ухо), а звук и вибрация его действий передается любовнице или любовнику, который будет и ощущать, и слышать все эти действия.

Профессор Линн Холл из Сандерлендского университета в Англии привела доводы в пользу создания более утонченных сексуальных игрушек - возможно, вирутальных - как альтернативы гуманоидам.

«Робот-аэрограф не должен выглядеть как художник, поэтому зачем нам нужен секс-робот, похожий на Джуда Лоу?» - сказала профессор Холл.

Она также высказала идею то том, что собственную сексуальную жизнь можно усовершенствовать, надев на себя экзоскелет, напичканный сенсорными датчиками.

«Я готова поделиться своими данными, если это кому-то поможет улучшить качество секса», - сказала она.

По обоюдному согласию?

Но не все могут быть к этому готовы.

В этом году против компании Standard Innovation, изготавливающей товары для интимного пользования, был подан судебный иск за то, что она тайно собирала данные со смартфонов, подключенных к их продукции. Компания уладила иск до суда, выплатив сумму, размер которой не называется.

Недавно созданная научно-исследовательская международная лаборатория «Институт моделирования» (The Imagineering Institute), которая участвовала в организации этой конференции, провела небольшой опрос на тему того, что люди думают о сексе с роботом, причем, опрошены были лишь 30 сотрудников лаборатории.

Им был задан вопрос: интересно ли им было бы вступить в интимную связь с гуманоидом?

Несмотря на то, что многие согласились с тем, что рано или поздно дело к этому придет, мало кто из числа опрошенных хотел этих отношений для себя лично.

Один из присутствовавших с места суммировал суть конференции: «Мы не можем прийти к общему мнению по поводу того, что есть робот, как и по поводу того, что такое секс.

Мы практически уверены в том, что секс-роботов пока не существует, а то, что мы в настоящий момент разрабатываем, довольно примитивно и никто этого не хочет».

Однако старший преподаватель Университета Голдсмит Кейт Девлин отметила, что этот симпозиум дал возможность подумать о том, в какую сторону следует развиваться робототехнике, а также какие могут возникнуть этические проблемы.

«Если мы создадим мыслящую машину, как мы поймем, что она мыслящая, насколько развито будет ее сознание, каковы будут наши обязанности по отношению к подобным созданиям? - размышляет Девлин. - Будут ли у них права и должны ли мы будем наделить ее пониманием идеи взаимного согласия?»

Джерело: BBC