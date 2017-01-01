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    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках

    • Вчора, 23:59
    • Розсилка

    Пользователи соцсетей высмеяли гламурных обладательниц больших губ со столичных ночных клубов

    Группа в  Фейсбуке «Рагу.ли» выставила подборку из 19 фотографий девушек. К ним добавили резкие комментарии с насмешками.

    «Давно я не поднимала тему ротовой полости. Просмотрев фоточки с одного сайта о ночной жизни, решила выложить сюда несколько жемчужин вантузостроительства», - прокомментировала свой пост автор паблика.

    Каждый снимок подписан различным комментарием. Ниже представлены самые яркие примеры.

    «Не рот, а портал в Неизбывное Смущение. Во второй круг ада Данте. Да что там портал, это второй круг ада Данте)»

    «Даже если у вас достаточно заметный рот, надо обязательно обвести его фломастером, промахнувшись на полсантиметра от контура. Или на сантиметр.»

    «Лауреат премии «непростое табло».

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    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках
    Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках

    Джерело: Gazeta.ua

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