Не рот, а второй круг ада Данте. В соцсетях высмеяли губатых девушек на вечеринках

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Пользователи соцсетей высмеяли гламурных обладательниц больших губ со столичных ночных клубов

Группа в Фейсбуке «Рагу.ли» выставила подборку из 19 фотографий девушек. К ним добавили резкие комментарии с насмешками.

«Давно я не поднимала тему ротовой полости. Просмотрев фоточки с одного сайта о ночной жизни, решила выложить сюда несколько жемчужин вантузостроительства», - прокомментировала свой пост автор паблика.

Каждый снимок подписан различным комментарием. Ниже представлены самые яркие примеры.

«Не рот, а портал в Неизбывное Смущение. Во второй круг ада Данте. Да что там портал, это второй круг ада Данте)»

«Даже если у вас достаточно заметный рот, надо обязательно обвести его фломастером, промахнувшись на полсантиметра от контура. Или на сантиметр.»

«Лауреат премии «непростое табло».

Джерело: Gazeta.ua