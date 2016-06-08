Огромный пушистый кот из Таиланда стал звездой Instagram

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Этот кот выглядит настолько мило, что сложно поверить в реальность его существования

Вы когда-либо видели кошку настолько пушистой, чтобы она выглядела столь нереальной?Познакомьтесь с Bone Bone из Таиланда.

Мало того, что кот супер пушистый, но он еще и практически знаменитость в Таиланде! С более чем 30 000 подписчиков в Instagram, Bone Bone любит делать авантюрные вещи, такие как играть в парке и заниматься альпинизмом - все это с его крошечным желтым рюкзачком.

Так или иначе, восхитительный пушистый кот - звезда, куда бы он ни пошел, с людьми, постоянно просящими его снимать. Убедитесь это, посмотрев фотографии с котом.