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    Огромный пушистый кот из Таиланда стал звездой Instagram

    • Сьогодні, 16:20
    • Розсилка

    Этот кот выглядит настолько мило, что сложно поверить в реальность его существования

    Вы когда-либо видели кошку настолько пушистой, чтобы она выглядела столь нереальной?Познакомьтесь с Bone Bone из Таиланда.

    Мало того, что кот супер пушистый, но он еще и практически знаменитость в Таиланде! С более чем 30 000 подписчиков в Instagram, Bone Bone любит делать авантюрные вещи, такие как играть в парке и заниматься альпинизмом - все это с его крошечным желтым рюкзачком.

    Так или иначе, восхитительный пушистый кот - звезда, куда бы он ни пошел, с людьми, постоянно просящими его снимать. Убедитесь это, посмотрев фотографии с котом.

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    Огромный пушистый кот из Таиланда стал звездой Instagram
    Огромный пушистый кот из Таиланда стал звездой Instagram
    Огромный пушистый кот из Таиланда стал звездой Instagram
    Огромный пушистый кот из Таиланда стал звездой Instagram
    Огромный пушистый кот из Таиланда стал звездой Instagram
    Огромный пушистый кот из Таиланда стал звездой Instagram
    Огромный пушистый кот из Таиланда стал звездой Instagram
    Огромный пушистый кот из Таиланда стал звездой Instagram
    Огромный пушистый кот из Таиланда стал звездой Instagram
    Огромный пушистый кот из Таиланда стал звездой Instagram
    Огромный пушистый кот из Таиланда стал звездой Instagram
    Огромный пушистый кот из Таиланда стал звездой Instagram
    Огромный пушистый кот из Таиланда стал звездой Instagram

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