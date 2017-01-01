Парень «застукал» девушку с любовником и сделал селфи

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По словам парня, он хотел побить любовника, но сдержался и ушел «likе a boss»

Что бы вы сделали, если бы «застукали» своего любимого человека за изменой? Закричали бы на весь дом? Побежали за дробовиком? Было бы нелегко сразу взять себя в руки. Однако Дастон Холлуэй смог, пишет Bored Panda.

Он пришел к своей девушке домой. И увидел, как она мирно спит в постели с другим мужчиной.

Не растерялся. Сделал селфи на их фоне и изложил их в Facebook.

«Тот момент, когда вы приходите домой и видите другого человека в постели с человеком, которого любите, - написал Дастон. - Хороший мужчина заслуживает хорошую женщину».

По словам парня, он хотел побить любовника, но сдержался и ушел «likе a boss».

Вскоре после обнародования этих фото Дастон получил тысячи сообщений с поддержкой от разных людей. Он написал, что именно их слова помогли пережить измену любимой.