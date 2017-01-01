Почему нельзя покупать выпускные платья в интернет-магазинах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Последние несколько лет покупки через интернет приобрели огромную популярность

Такая функция имеет много преимуществ.

Покупателю не нужно выходить из дома и тратить время на дорогу.

Товар доставляют на адрес в указанное время.

Однако, если вы решили приобрести платье на выпускной в сети, стоит взвесить все за и против.

Во-первых, на картинке наряд меряют модели с идеальными формами.

Во-вторых подходящий силуэт может не подойти вашему типу фигуру.

Напоследок, платье может иметь несколько иные формы.

Предлагаем вашему вниманию 20 ярких примеров нарядов из сети.

Джерело: Gazeta.ua