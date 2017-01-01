Почему нельзя покупать выпускные платья в интернет-магазинах
- Сьогодні, 15:59
-
Розсилка
Последние несколько лет покупки через интернет приобрели огромную популярность
Такая функция имеет много преимуществ.
Покупателю не нужно выходить из дома и тратить время на дорогу.
Товар доставляют на адрес в указанное время.
Однако, если вы решили приобрести платье на выпускной в сети, стоит взвесить все за и против.
Во-первых, на картинке наряд меряют модели с идеальными формами.
Во-вторых подходящий силуэт может не подойти вашему типу фигуру.
Напоследок, платье может иметь несколько иные формы.
Предлагаем вашему вниманию 20 ярких примеров нарядов из сети.
Джерело: Gazeta.ua