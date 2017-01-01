Понадеялись на авось. Как в Симферополе реконструкцией изуродовали центральную улицу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не старались. Не умели. Список причин можно продолжить, а результат налицо - халтура!

В конце декабря на центральной улице Симферополя спилили столетние «бельгийские» столбы, информирует российский журналист Илья Варламов. Этим столбам был присвоен статус памятника, но от них все равно решили избавиться ради проведения реконструкции.

Проект реконструкции:





Никакого конкурса проектов не было. Архитекторов на презентацию плана реконструкции не приглашали.





Симферопольцам план реконструкции не нравился, они даже требовали остановить работы. Но, естественно, их никто не слушал.



Евгений Бондаренко, в прошлом инженер-строитель, прогулялся по центральной улице Симферополя после её реконструкции и рассказал о своих впечатлениях.

Я видел это своими глазами. Потом долго и по нескольку раз разглядывал фотографии. Каждый раз ловил себя на мысли, что пытаюсь найти оправдание; хочу зацепиться взглядом за что-то, что даст мне хоть какое-то объяснение; уговариваю себя, что могу ошибаться... Не получается. То, что я вижу, не укладывается в здравый смысл и не находит оправдания.

Дальше перейдем к фото, которые я постараюсь прокомментировать как инженер-строитель, хоть и в далеком прошлом. Если найдется кто-то, кто скажет, что я не прав, буду только признателен.

Джерело: varlamov.ru