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    Курйози

    Понадеялись на авось. Как в Симферополе реконструкцией изуродовали центральную улицу

    • Сьогодні, 12:27
    • Розсилка

    Не старались. Не умели. Список причин можно продолжить, а результат налицо - халтура!

    В конце декабря на центральной улице Симферополя спилили столетние «бельгийские» столбы, информирует российский журналист Илья Варламов. Этим столбам был присвоен статус памятника, но от них все равно решили избавиться ради проведения реконструкции.

    Проект реконструкции:


    Никакого конкурса проектов не было. Архитекторов на презентацию плана реконструкции не приглашали.


    Симферопольцам план реконструкции не нравился, они даже требовали остановить работы. Но, естественно, их никто не слушал.

    Евгений Бондаренко, в прошлом инженер-строитель, прогулялся по центральной улице Симферополя после её реконструкции и рассказал о своих впечатлениях.

    Я видел это своими глазами. Потом долго и по нескольку раз разглядывал фотографии. Каждый раз ловил себя на мысли, что пытаюсь найти оправдание; хочу зацепиться взглядом за что-то, что даст мне хоть какое-то объяснение; уговариваю себя, что могу ошибаться... Не получается. То, что я вижу, не укладывается в здравый смысл и не находит оправдания.

    Дальше перейдем к фото, которые я постараюсь прокомментировать как инженер-строитель, хоть и в далеком прошлом. Если найдется кто-то, кто скажет, что я не прав, буду только признателен.

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    Понадеялись на авось. Как в Симферополе реконструкцией изуродовали центральную улицу
    Видите, что получается, если плитку резать. Халтура получается. Знаете почему? Не были согласованы размеры плитки и тротуарных светильников. А если даже и были, то явно не дошли до строителей. В идеале разрабатывается отдельная форма плитки - специально под светильник, либо заказывают плафоны - под нужный размер.
    Это тоже не доделали? Это нельзя доделать. Это можно лишь переделать. За дополнительные деньги. Своим широким основанием столб фонаря должен стоять на тротуарной плитке, а не утапливаться в ней. А то, что сделано сейчас - откровенная халтура.
    Вот здесь идея правильная, но исполнение в том же духе, что и всё остальное.
    Почти все светильники установлены просто похабно! Но, не говоря об огромных швах и кое-как порезанной тротуарной плитке, они ещё и в разных уровнях с общей поверхностью. Некоторые представляют опасность для пешеходов!
    Представляете, как можно зацепиться за этот острый угол, торчащий на добрых 2 см выше плитки. Будьте осторожны!
    Отдельного разговора заслуживают решётки ливнёвой канализации. Почему они такие страшные? Почему они все ржавые с самого начала? Почему не соответствуют общему стилю? Очевидно, они, вместо чугуна или определённого сплава, сделаны из обычного железа и будут постоянно ржаветь во влажной среде.
    Практически ни одна решётка не совпадает с уровнем тротуарной плитки - или выше, или ниже. По бокам - огромные швы.
    Где нашли эти решётки?
    Понадеялись на авось. Как в Симферополе реконструкцией изуродовали центральную улицу
    Ещё одна печальная глава в этой истории - крышки люков. Они тоже изначально ржавые. И также ужасно уложены: с огромными швами, грубо порезанными кусками плитки вокруг и на разных уровнях.
    Вот скажите, как так можно было сделать? Кроме того, крышки люков ещё и разные по рисункам. Часть из них - новые (те, что ржавые), а часть - старые, как на фото (эти, к счастью, чугунные). Интересно, в сметном расчёте это учтено?
    Здесь, на небольшом отрезке - пять люков! Выглядит это некрасиво. Понятно, что установлены люки были в разное время, но для того и проводится реконструкция, чтобы исправить такие недостатки. Какой смысл в этих цветных меандрах, если они уродуются беспорядочно разбросанными люками?
    Нигде не нашёл хоть какого-то решения о примыкании плитки к зданиям - она просто заканчивалась так, как получалось - у очередной стенки, крыльца или порога.
    В некоторых местах горе-строители умудрились разбить облицовочную плитку на порогах магазинов, уложенную задолго до них.
    Казалось бы, мелочь, иск по такой ерунде не предъявишь, но сколько затрат и времени нужно, чтоб исправить это! Представляю, какие слова звучали в адрес строителей.
    Ну, а что касается самой плитки... Тут, я думаю, даже специалистом не надо быть, чтоб увидеть, как она уложена. Любой из вас, друзья, усвоив теорию и потренировавшись день-другой, положил бы намного лучше.
    Судя по тому, что есть на сегодняшний день, основание было подготовлено плохо, погодные условия учтены не были, разбивка и привязка были проведены отвратительно. Кроме того, всё делалось, опять же, в страшной спешке и очень неаккуратно.
    Чтоб исправить конкретно это место, нужно или вынимать огромную часть уже уложенной плитки и укладывать её заново, или подрезать плитку, но это будет заметно и некрасиво.
    Вот этот шов посредине фото - линия примыкания бывшей проезжей части к тротуару. То ли хотели сделать их на одном уровне, но почему-то не получилось, то ли вообще ни о чем не думали... По крайней мере, уровень везде разный. Словно нарочно сделано так, чтобы мы с вами постоянно спотыкались.
    Решётки, обрамляющие деревья, единственный - нет, не луч света - слабый проблеск на фоне всего остального, но... что за кабель лежит на декоративном белом камне? И как продуман вопрос уборки мусора, который постоянно будет скапливаться в такой конструкции? Посмотрите, он уже там!
    В заключение могу сказать: до реконструкции эти две несчастные улицы выглядели намного лучше.
    Понадеялись на авось. Как в Симферополе реконструкцией изуродовали центральную улицу

    Джерело: varlamov.ru

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