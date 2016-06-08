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    Приветливый медвежонок помахал фотографу и угодил в фотошоп-баттл

    • Сьогодні, 11:43
    • Розсилка

    Медведя отправили на войну, в бар и на балкон к английской королеве

    Полярный мишка, сидя возле медведицы, трогательно машет фотографу. Пользователи Reddit не смогли пройти мимо слащавого снимка и отправили медведя на войну, в бар и на балкон к английской королеве. Вышло уже не так мило, но еще более забавно, чем в оригинале, пишет Medialeaks.

    Приветливый мишка, которого запечатлел в Канаде фотограф Филипп Марацци, вообще-то довольно известен. Фотография забавна и сама по себе, поэтому неудивительно, что снимок оказался среди призtров конкурса веселых фотографий дикой природы.

    Оригинальное фото
    Оригинальное фото

    Но пользователям Reddit это показалось недостаточным. Поэтому они попробовали сменить обстановку для мишки. И для начала отправили его на войну.

    Кто-то решил, что медведю необходимо расслабиться, и отправил его в бар. Это, конечно, странно, ведь очевидно, что он несовершеннолетний.



    Ну и как обойтись без рекламы кока-колы, ведь этот мишка выглядит так, будто его заставили махать непосредственно пиарщики компании.



    Один из пользователей припомнил медведю его канадское происхождение и поместил на снимок премьера страны Джастина Трюдо.

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