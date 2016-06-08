Приветливый медвежонок помахал фотографу и угодил в фотошоп-баттл

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Медведя отправили на войну, в бар и на балкон к английской королеве

Полярный мишка, сидя возле медведицы, трогательно машет фотографу. Пользователи Reddit не смогли пройти мимо слащавого снимка и отправили медведя на войну, в бар и на балкон к английской королеве. Вышло уже не так мило, но еще более забавно, чем в оригинале, пишет Medialeaks.

Приветливый мишка, которого запечатлел в Канаде фотограф Филипп Марацци, вообще-то довольно известен. Фотография забавна и сама по себе, поэтому неудивительно, что снимок оказался среди призtров конкурса веселых фотографий дикой природы.

Оригинальное фото

Но пользователям Reddit это показалось недостаточным. Поэтому они попробовали сменить обстановку для мишки. И для начала отправили его на войну.

Кто-то решил, что медведю необходимо расслабиться, и отправил его в бар. Это, конечно, странно, ведь очевидно, что он несовершеннолетний.





Ну и как обойтись без рекламы кока-колы, ведь этот мишка выглядит так, будто его заставили махать непосредственно пиарщики компании.





Один из пользователей припомнил медведю его канадское происхождение и поместил на снимок премьера страны Джастина Трюдо.

