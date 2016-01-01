Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла

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Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и другие супермодели в видео на песню Freedom

Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Татьяна Патиц в одно время и в одном месте за пределами подиума — слишком прекрасно, чтобы быть правдой.

Но беззаботный гимн свободе в исполнении Джорджа Майкла и сумасшедший бюджет шестиминутного ролика сделали невозможное.

Именно этот клип утвердил супермоделей в статусе настоящих знаменитостей, положив вокруг них начало целому культу. Режиссером бесконечно привлекательного зрелища стал Дэвид Финчер, но самого исполнителя в этот раз в кадре не было: тогда Джордж Майкл категорически отказался сниматься в своих клипах. Впрочем, хуже работа от этого не стала.





Джерело: graziamagazine.ru