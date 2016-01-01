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    Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла

    • 26 Грудня, 11:41
    • Розсилка

    Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и другие супермодели в видео на песню Freedom

    Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Татьяна Патиц в одно время и в одном месте за пределами подиума — слишком прекрасно, чтобы быть правдой.

    Но беззаботный гимн свободе в исполнении Джорджа Майкла и сумасшедший бюджет шестиминутного ролика сделали невозможное.

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    Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла
    Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла
    Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла
    Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла
    Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла
    Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла
    Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла
    Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла
    Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла
    Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла
    Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла
    Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла
    Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла
    Самые красивые женщины в самом красивом клипе Джорджа Майкла

    Именно этот клип утвердил супермоделей в статусе настоящих знаменитостей, положив вокруг них начало целому культу. Режиссером бесконечно привлекательного зрелища стал Дэвид Финчер, но самого исполнителя в этот раз в кадре не было: тогда Джордж Майкл категорически отказался сниматься в своих клипах. Впрочем, хуже работа от этого не стала.


    Джерело: graziamagazine.ru

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