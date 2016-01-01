Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Когда преподаватель просит открыть учебник на определенной странице, вполне естественно, что у учеников и студентов включается умственная деятельность и просыпается творчество.

Кто-то назовет это вандализмом, но это можно рассматривать и как творческое самовыражение. В конце концов, если учащийся делает это в собственном учебнике или тетради для упражнений, почему бы и нет.

Мы подобрали одни из самых забавных и оригинальных рисунков школьников и студентов, которым слишком скучно слушать преподавателя, а полет воображения уже не остановить.

Джерело: BigPicture