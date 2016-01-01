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    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников

    • Сьогодні, 13:13
    • Розсилка

    Когда преподаватель просит открыть учебник на определенной странице, вполне естественно, что у учеников и студентов включается умственная деятельность и просыпается творчество.

    Кто-то назовет это вандализмом, но это можно рассматривать и как творческое самовыражение. В конце концов, если учащийся делает это в собственном учебнике или тетради для упражнений, почему бы и нет.

    Мы подобрали одни из самых забавных и оригинальных рисунков школьников и студентов, которым слишком скучно слушать преподавателя, а полет воображения уже не остановить.

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    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников
    Самые смешные рисунки смертельно заскучавших студентов и школьников

    Джерело: BigPicture

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