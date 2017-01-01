Смешные королевы гламура, рвущие социальные сети
- Сьогодні, 13:40
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Розсилка
Коллекция ярких представительниц гламура на фото из социальных сетей
Страшно гламурные!
Страшно раскованные!
Страшно вульгарные!
Просто страшно...
Непобедима тяга некоторых девушек из социальных сетей фотографироваться в откровенном виде, неподобающей позе, да ещё и в самых неподходящих местах!
Коллекция ярких представительниц гламура на фото из социальных сетей.
Смешные королевы гламура, рвущие социальные сети:
Джерело: telegraf.com.ua