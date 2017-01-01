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    Курйози

    Соцсети взорвал видеоролик танцев Путина с Трампом

    • Сьогодні, 18:24
    • Розсилка

    В сети стремительно набирает популярность забавное видео, на котором танцуют люди с лицами известных политиков.

    Так, за сутки ролик просмотрели  более 40 миллионов интернет-пользователей.

    Отметим, что в шуточном видеоролике опубликованном в соцсети Facebook, показан зажигательный танец персонажей, которые очень похожи на  президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и диктатора КНДР Ким Чен Ына.

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    Джерело: 24 канал

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