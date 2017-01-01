Соцсети взорвал видеоролик танцев Путина с Трампом
- Сьогодні, 18:24
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Розсилка
В сети стремительно набирает популярность забавное видео, на котором танцуют люди с лицами известных политиков.
Так, за сутки ролик просмотрели более 40 миллионов интернет-пользователей.
Отметим, что в шуточном видеоролике опубликованном в соцсети Facebook, показан зажигательный танец персонажей, которые очень похожи на президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и диктатора КНДР Ким Чен Ына.
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Джерело: 24 канал