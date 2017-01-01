Теннисный матч прервали из-за пары, которая слишком громко занималась сексом
- Сьогодні, 12:24
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Зрителей и теннисистов очень насмешила ситуация
Во время матча американского челленджа в городе Сарасота (Флорида) в США между Френсисом Тиафо и Митчеллом Крюгером произошел забавный эпизод.
На подаче Тиафо во втором сете на корте раздались громкие женские стоны. Комментатор матча предположил, что кто-то из болельщиков включил порно на телефоне.
Однако, как оказалось, звуки доносились из дома, который расположен неподалеку от кортов - кто-то просто громко занимался сексом.
Игру на несколько минут остановили, а Тиафо не выдержал и даже закричал в сторону дома: «Не может же это быть настолько хорошо!».
Матч прошел в ночь на 19 апреля и завершился победой Тиафо со счетом 6:3, 6:2.