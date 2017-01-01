Теннисный матч прервали из-за пары, которая слишком громко занималась сексом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зрителей и теннисистов очень насмешила ситуация

Во время матча американского челленджа в городе Сарасота (Флорида) в США между Френсисом Тиафо и Митчеллом Крюгером произошел забавный эпизод.

На подаче Тиафо во втором сете на корте раздались громкие женские стоны. Комментатор матча предположил, что кто-то из болельщиков включил порно на телефоне.

Однако, как оказалось, звуки доносились из дома, который расположен неподалеку от кортов - кто-то просто громко занимался сексом.

Игру на несколько минут остановили, а Тиафо не выдержал и даже закричал в сторону дома: «Не может же это быть настолько хорошо!».

Матч прошел в ночь на 19 апреля и завершился победой Тиафо со счетом 6:3, 6:2.