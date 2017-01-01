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    Курйози

    Теннисный матч прервали из-за пары, которая слишком громко занималась сексом

    • Сьогодні, 12:24
    • Розсилка

    Зрителей и теннисистов очень насмешила ситуация

    Во время матча американского челленджа в городе Сарасота (Флорида) в США между Френсисом Тиафо и Митчеллом Крюгером произошел забавный эпизод.

    На подаче Тиафо во втором сете на корте раздались громкие женские стоны. Комментатор матча предположил, что кто-то из болельщиков включил порно на телефоне.

    Однако, как оказалось, звуки доносились из дома, который расположен неподалеку от кортов - кто-то просто громко занимался сексом.

    Игру на несколько минут остановили, а Тиафо не выдержал и даже закричал в сторону дома: «Не может же это быть настолько хорошо!».

    Матч прошел в ночь на 19 апреля и завершился победой Тиафо со счетом 6:3, 6:2. 

    США Флорида
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