Украинский кулон для перевода голоса в текст собрал $300 000 на Kickstarter

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Украинский стартап Senstone, который делает модный кулон для перевода голосовых заметок в текст, собрал на Kickstarter вшестеро больше заявленной суммы

Начиная кампанию , команда Senstone просила у сообщества $50 000. Позавчера ночью кампания завершилась, а на счету у стартапа оказалось свыше $300 000.

«Kickstarter — это неповторимый опыт. Подготовка и продуманность в этом процессе — самое важное. И очень сложно предусмотреть, что случится завтра. Например, на днях нас поддержал один из самых известных журналистов TechCrunch ( Майк Бутчер — ред.) и подчеркнул, что очень хочет опробовать устройство. К сожалению, сейчас свободных гаджетов у нас нет, но летом-осенью попробовать смогут все, кто его заказывал», — говорит основатель и CEO cтартапа Назар Федорчук.

Кулон Senstone диаметром 29,53 мм и весом 26 г делает заметки в один клик, на ходу переводит в текст и сортирует по паттернам и темам (например, дневник, блог туриста, записки с конференций и т.п.), которые создает пользователь. Он умеет распознавать 7 языков, держит заряд до 3 дней. На Kickstarter продукт вышел вечером 7 февраля.

Основатель стартапа Назар Федорчук начал работать над проектом сразу после увольнения с работы. Он начал воплощать эту идею в жизнь в начале 2015 года. Ему нужен был гаджет для решения собственной проблемы: возможности быстро и удобно записывать свои идеи, так и родилась кнопка для напоминаний или же брошка, которая всегда рядом и которая может записать ваши мысли. Летом 2016 года к команде в качестве сооснователя присоединился Маркиян Мацех.

В начале проекта к нему присоединились также друзья основателей, программисты, которые на прототипе показали, что устройство действительно сможет переводить голос в текст в хорошем качестве. Дизайн гаджета разрабатывали в Hochu Rayu.

Уже летом 2016 года команда создала рабочий прототип и получила первые предпосевные инвестиции от киевского IoT Hub і Романа Кравченко. Роман — автор идеи попробовать лайв-стрим старта кампании на Kickstarter. Организовывали Facebook-трансляцию на страницу IoT Hub. По словам команды, трансляцию организовывали в том числе, чтобы показать, как это делается, другим украинским стартапам, которые планируют запускаться на Kickstarter.

На то время в команде было четверо людей, сейчас — уже семеро, и еще пятеро работают удаленно. Сейчас Senstone ищет разработчика бэкенда и специалиста по machine learning.

По словам Назара, основную сумму собранных средств потратят на первую партию и развитие команды. «Для этих целей мы не будем привлекать инвестиции. Но для расширения команды разработчиков и пополнения продуктовой линейки и маркетинга — мы открыты для партнерства», — говорит он.

Сейчас команда ведет переговоры с несколькими заводами, которые могут помочь с массовым производством гаджета. Первым бекерам гаджет обещают доставить летом или осенью.

Джерело: AIN.ua