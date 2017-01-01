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    В Австралии посреди дороги нашли акулу в луже

    • Сьогодні, 16:42
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    Хищника стало видно после того, как наводнения отступили после циклона Дебби

    В Австралии рабочие, инспектируя последствия циклона Дебби, нашли посреди дороги большую акулу. Ее стало видно после того, как отступили наводнения, передает Mirror.

    Спасатели были потрясены, когда нашли мертвую акулу в луже. Фотографии с ней моментально стали вирусными в соцсетях.

    Также аварийщики предупредили жителей, чтобы они были осторожны в дальнейшем, ведь акулы и другие хищники могут прятаться под водами после наводнения.

    Напомним, северо-восточное побережье Австралии находится в зоне риска затопления после мощного циклона. Циклон Дебби причинил большой вред: проливные дожди вызвали отключения электроэнергии в десятках тысяч домов. 

    дороги
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