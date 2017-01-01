В Николаеве вместо Ленина разместили памятник… сахарной свекле



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Это уже второй памятник свекле на территории Украины

В поселке Первомайское Николаевской области на постаменте, где раньше стоял Ленин, в мае 2017 году появился памятник сахарной свекле.

Размещен памятник этой ценной культуре в сквере напротив Засельского сахарного завода, принадлежащего британской компании ED & F Man, одном из мировых лидеров торговли сахаром.

Идея поставить памятный знак свеклы возникла у генерального директора завода, Владимира Палиенко, по словам которого сахарную свеклу для работников предприятия и жителей поселка имеет гораздо большее значение, чем советский вождь.

На постаменте есть надпись: «Ничто не остановит идею, время которой пришло!».

Напомним, это уже второй памятник сахарной свекле в Украине. Первый находится на территории института сахарной свеклы УААН в Киеве. В мире же таких памятников всего несколько.

