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    В Николаеве вместо Ленина разместили памятник… сахарной свекле

    • Сьогодні, 15:11
    • Розсилка

    Это уже второй памятник свекле на территории Украины

    В поселке Первомайское Николаевской области на постаменте, где раньше стоял Ленин, в мае 2017 году появился памятник сахарной свекле.

    Размещен памятник этой ценной культуре в сквере напротив Засельского сахарного завода, принадлежащего британской компании ED & F Man, одном из мировых лидеров торговли сахаром.

    Идея поставить памятный знак свеклы возникла у генерального директора завода, Владимира Палиенко, по словам которого сахарную свеклу для работников предприятия и жителей поселка имеет гораздо большее значение, чем советский вождь.

     На постаменте есть надпись: «Ничто не остановит идею, время которой пришло!».

     Напомним, это уже второй памятник сахарной свекле в Украине. Первый находится на территории института сахарной свеклы УААН в Киеве. В мире же таких памятников всего несколько.

     

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    Миколаїв
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