В новой работе Джеффа Кунса увидели плагиат статуэтки украинского скульптора

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«Сидящая балерина» сильно напоминает работу украинского скульптора-фарфориста Оксаны Жникруп

В новой работе Джеффа Кунса «Сидящая балерина», недавно установленной в центре Нью-Йорка, увидели плагиат: грузинский художник Ладо Почхуа в своем фейсбуке обратил внимание на то, что надувная скульптура является почти точной копией статуэтки, выполненной украинкой Оксаной Жникруп, пишет Birdinflight.

Жникруп с 1955 по 1987 год работала скульптором на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе. Ее работы участвовали в республиканских выставках декоративного искусства и были представлены на международных ярмарках в США, Канаде, Турции и Германии.

«Сидящая балерина» появилась на площади возле Рокфеллер-центра в начале мая, ее высота составляет 13,7 метра. Как ранее сообщал Artnet, новая работа Кунса — увеличенный вариант его старой скульптуры из проекта «Старина»: говоря о ней, художник признавался, что прообразом послужила фарфоровая фигурка начала века, «найденная на русской фабрике».

Статуэтка Оксаны Жникруп