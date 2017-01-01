  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курйози
    Курйози

    Все, что нужно знать о новом меме Ждун, взорвавшем интернет

    • Сьогодні, 15:57
    • Розсилка
    Ждун
    Ждун

    Причудливое существо Ждун и его маленькая история

    Вы точно уже хотя бы пару раз натыкались на это фото в сети. Это новый мем 2017 года, который уже многие постили у себя на страничках и использовали «при важных переговорах», но мало кто при этом знает, что в интернете прозвали это причудливое существо Ждуном и у него есть маленькая история.

    Это творение на самом деле – скульптура. Называют эту скульптуру на просторах интернета Ждуном. А все потому, что его молодая создательница, Маргрит ван Брифорт, задумала Ждуна как ребенка, который сидит в очереди на прием к врачу в поликлинике. Скульптуру Маргрит передала в нидерландский Лейденский университет. Ну а в интернете фотография скульптуры уже успела стать мемом.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Оригинальная версия Ждуна, который сидит у кабинета врача
    Все, что нужно знать о новом меме Ждун, взорвавшем интернет
    Все, что нужно знать о новом меме Ждун, взорвавшем интернет
    Все, что нужно знать о новом меме Ждун, взорвавшем интернет
    Все, что нужно знать о новом меме Ждун, взорвавшем интернет
    Все, что нужно знать о новом меме Ждун, взорвавшем интернет
    Все, что нужно знать о новом меме Ждун, взорвавшем интернет
    Все, что нужно знать о новом меме Ждун, взорвавшем интернет
    Все, что нужно знать о новом меме Ждун, взорвавшем интернет
    Различные компании стали использовать в своих рекламных постах Ждуна
    Все, что нужно знать о новом меме Ждун, взорвавшем интернет
    Все, что нужно знать о новом меме Ждун, взорвавшем интернет
    Все, что нужно знать о новом меме Ждун, взорвавшем интернет
    Все, что нужно знать о новом меме Ждун, взорвавшем интернет
    Все, что нужно знать о новом меме Ждун, взорвавшем интернет

    Джерело: afigenchik.ru

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ