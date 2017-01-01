Все, что нужно знать о новом меме Ждун, взорвавшем интернет

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Ждун

Причудливое существо Ждун и его маленькая история

Вы точно уже хотя бы пару раз натыкались на это фото в сети. Это новый мем 2017 года, который уже многие постили у себя на страничках и использовали «при важных переговорах», но мало кто при этом знает, что в интернете прозвали это причудливое существо Ждуном и у него есть маленькая история.

Это творение на самом деле – скульптура. Называют эту скульптуру на просторах интернета Ждуном. А все потому, что его молодая создательница, Маргрит ван Брифорт, задумала Ждуна как ребенка, который сидит в очереди на прием к врачу в поликлинике. Скульптуру Маргрит передала в нидерландский Лейденский университет. Ну а в интернете фотография скульптуры уже успела стать мемом.

Джерело: afigenchik.ru