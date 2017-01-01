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    Шоу-біз

    Анджелина Джоли пришла без белья к архиепископу

    • Сьогодні, 09:29
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    Анджелина Джоли продолжает активно заниматься благотворительной деятельностью и после развода с Брэдом Питтом. На днях актриса и посол Доброй воли ООН пришла на встречу с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.

    Темой встречи стала проблема борьбы с сексуальным насилием в зоне военных действий.

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    Для официального мероприятия Джоли выбрала соответствующий случаю наряд: длинную юбку и серый удлиненный свитер. Только Анджелина не учла одного обстоятельства: ее наряд предательски продемонстрировал отсутствие нижнего белья.

    Блогеры активно обсуждают грудь актрисы, очертания которой весьма четко заметны на снимках со встречи с представителем церкви. Фотографии с мероприятия в Twitter опубликовал сам архиепископ, который по всей видимости и не заметил ничего странного в образе Анджелины.

    Джерело: graziamagazine.ru

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