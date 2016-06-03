Арнольд Шварценеггер утверждает, что Дональд Трамп в него влюблен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Около месяца назад между президентом США Дональдом Трампом и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером состоялась заочная перепалка.

Во время национального молитвенного завтрака Трамп произносил речь и попросил присутствующих помолиться за «железного Арни», потому что у него «катастрофические» рейтинги.

Шварценеггер не остался в стороне и записал Дональду видео-сообщение. По словам Арнольда, он молится, чтобы рейтинги Трампа тоже начали улучшаться, поскольку они у него — худшие в истории. Также «Терминатор» заметил, что избранному президенту нужно серьезно браться за работу.

В недавнем интервью на вопрос, чем он может объяснить такое внимание к своей персоне, Шварценеггер дал неожиданный ответ. «Я думаю, что он в меня влюблен», — сказал губернатор Калифорнии, чем явно рассмешил ведущего, и дальнейший диалог проходил с едва сдерживаемым смехом. На самом деле, скорее всего причина внимания Трампа к «железному Арни» кроется в проекте Celebrity Apprentice. До того, как Трамп стал президентом, он был исполнительным продюссером и ведущим передачи, однако, после иннагурации, место в передаче занял Шварценеггер. Однако, через какое-то время звезде кино пришлось покинуть пост, а Дональд еще долго отпускал ехтдные комментарии на эту тему в твиттере.

Джерело: graziamagazine.ru