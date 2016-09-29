  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Белла Хадид представила новый революционный продукт в линейке Dior Diorskin Forever

    • Сьогодні, 14:10
    • Розсилка

    Одна из самых популярных и востребованных современных моделей, американка Белла Хадид снялась в масштабной рекламной кампании новых косметических средств от Dior в линейке Diorskin Forever.

    20-летняя звездная красотка предстала на рекламных кадрах и в видеоролике Dior, продемонстрировав «магическую силу» новых тональных средств и кушна бренда.

    Читайте також

    В частности, Хадид, которая является посланницей красоты Dior с 2016 года, в новом рекламном ролике показала, почему новое средство Diorskin Forever Perfect Cushion – абсолютный маст-хэв в косметичке современной женщины.

    Кроме того, в рамках рекламного кампейна линейки Diorskin Forever были представлены рекламные кадры, на которых Хадид демонстрирует «безупречное сияние естественности», а именно максимально естественный, но при этом идеальный макияж, созданный с помощью новинок премиального бренда.

    Джерело: nv.ua

    Читайте також
    мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ