Белла Хадид представила новый революционный продукт в линейке Dior Diorskin Forever



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одна из самых популярных и востребованных современных моделей, американка Белла Хадид снялась в масштабной рекламной кампании новых косметических средств от Dior в линейке Diorskin Forever.

20-летняя звездная красотка предстала на рекламных кадрах и в видеоролике Dior, продемонстрировав «магическую силу» новых тональных средств и кушна бренда.

В частности, Хадид, которая является посланницей красоты Dior с 2016 года, в новом рекламном ролике показала, почему новое средство Diorskin Forever Perfect Cushion – абсолютный маст-хэв в косметичке современной женщины.

Кроме того, в рамках рекламного кампейна линейки Diorskin Forever были представлены рекламные кадры, на которых Хадид демонстрирует «безупречное сияние естественности», а именно максимально естественный, но при этом идеальный макияж, созданный с помощью новинок премиального бренда.

Джерело: nv.ua