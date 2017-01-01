«Дневники сестры принцессы-выскочки»: Сводная сестра Меган Маркл выпустит о ней книгу

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Актриса Меган Маркл за последние месяцы стала в разы популярнее, чем за все годы ее карьеры.

Причина в том, что она встречается с принцем Гарри, и их роман будоражит все мировые СМИ, а сама Меган попала под пристальное внимание папарацци. Не удивительно, что на волне такой популярности, в свет выйдет книга об актрисе, написанная не кем иным, как ее сестрой.

Сводная сестра Маркл, 52-летняя Саманта Грант не стала упускать возможности рассказать о своей родственнице и при этом заработать. Сейчас она работает над книгой с громким названием «Дневники сестры принцессы-выскочки», но желающие могут почитать Twitter Саманты, если не терпится узнать побольше скандальных подробностей о жизни актрисы. «После того как книга будет опубликована, отношениям с принцем придет конец», - заявляет Грант. Книга, которую доброжелательная сестра Меган собирается выпустить уже в этом году, будет наполнена грязным бельем из жизни звезды «Форс-мажоров» и наверняка наделает много шума.

Джерело: popcornnews