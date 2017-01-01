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    «Евровидение-2017»: Сальвадор Собрал из Португалии получил первую награду

    • Сьогодні, 01:11
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    Перед началом финала «Евровидение-2017» свою первую награду получил участник от Португалии Сальвадор Собрал.

    Перед началом финала состоялось вручение премии Марселя Безансона. Это профессиональная награда для участников «Евровидения», которая назначается в трех категориях:

    • Приз прессы (голосуют аккредитованные представители СМИ);
    • Художественный приз (за самые высокие артистические достижения по результатам голосования комментаторов). До 2010 года назначался по голосованию предыдущих победителей);
    • Приз композиторов (за лучшую и оригинальную композицию).

    Кроме Собрала награду получила и его сестра, которая является автором его песни.

    Джерело: 24 канал

    Евровидение 2017
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