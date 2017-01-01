«Евровидение-2017»: Сальвадор Собрал из Португалии получил первую награду

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Перед началом финала «Евровидение-2017» свою первую награду получил участник от Португалии Сальвадор Собрал.

Перед началом финала состоялось вручение премии Марселя Безансона. Это профессиональная награда для участников «Евровидения», которая назначается в трех категориях:

• Приз прессы (голосуют аккредитованные представители СМИ);

• Художественный приз (за самые высокие артистические достижения по результатам голосования комментаторов). До 2010 года назначался по голосованию предыдущих победителей);

• Приз композиторов (за лучшую и оригинальную композицию).

Кроме Собрала награду получила и его сестра, которая является автором его песни.

Джерело: 24 канал