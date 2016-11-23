Иван Дорн прокомментировал запрет въезда в Украину Юлии Самойловой

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Украинский певец дал интервью очередному российскому изданию

После того как в сети появилось скандальное интервью для Youtube-канала «Вдудь», Иван Дорн снова «вляпался». На этот раз украинский артист решил прокомментировать запрет въезда на территорию Украины для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

По словам Дорна, он в детстве мечтал попасть на «Евровидение» в качестве конкурсанта и «всех покорить». Однако с возрастом его отношение изменилось. «А потом я понял, что это все-таки не мой формат, к тому же оно не меняется. Так что я бы по этому поводу просто не переживал», – цитирует артиста «Медуза».

Дорна ожидаемо спросили о ситуации с Юлией Самойловой. Отвечая, он задал вопрос, который волнует практически всех украинцев, следящих за подготовкой к конкурсу: намеренно ли РФ устроила подобную провокацию, пишет «Лайм».

«Получается, что есть закон Украины, с которым она пересеклась, и тут уж я точно не советчик. Естественно, будет защищаться закон, который был еще до «Евровидения». Конечно, со стороны России получился такой хитрый ход. Я вот что понять не могу: они знали, что ее не пустят, потому что она была в Крыму?» – ответил Дорн.

По мнению артиста, происходящее вокруг конкурса переводит его из музыкальной плоскости в политическую. «Хайп очень быстро улетучивается. Очень редко какая-то песня остается после «Евровидения» и становится настоящим хитом», – резюмировал музыкант.

Напомним, что после скандального интервью, в котором Иван Дорн назвал агрессию РФ в Украине «ссорой двух собратьев» и открестился от помощи бойцам АТО, политические организации объявили войну Ивану Дорну и пообещали не допустить выступления певца на территории Украины.