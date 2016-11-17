Ivan Navi представил кавер на песню Софии Ротару

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Ivan Navi поразил исполнением украинской песни Николая Мозгового и Софии Ротару «Край»

Оригинал трека был записан в далеком 1979 году. Ivan Navi впервые исполнил кавер на легендарную композицию «Край» во время концерта памяти Николая Мозгового осенью прошлого года.

По мнению артиста, главной особенностью новой версии хита является то, что в треке звучит аутентичный текст автора. Не всем известно, что во время записи песни Софией Ротару слова адаптировали для советского слушателя. Например, слово «завітайте» заменили на «приїжджайте».

Напомним, что Ivan Navi готовит к выходу EP (мини-альбом) и успел снять три видеоклипа на песни «Такі молоді», «Закохуюсь» и «Влипли».