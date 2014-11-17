Кейт Миддлтон боится «злого и капризного» принца Уильяма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Недавняя выходка 34-летнего принца Уильяма до сих пор активно обсуждается в сети.

После того, как глава молодой семьи оставил жену и детей и уехал развлекаться в Швейцарию с 24-летней моделью, поклонников Кейт интересует: почему она до сих пор не отреагировала?

Ходят слухи, что после приезда из Швейцарии, где пьяный принц опозорился, попал на видео, не только Кейт, но и сама королева высказали Уильяму, все что они думают. Однако запланированные торжества к Дню святого Патрика и поездка в Париж состоялись. И супруги чинно улыбались на камеры.

По данным приближенных к семье источников, дело в том, что поездка была спровоцирована ссорой, и это не первый раз. Кейт уже просто не знает, как себя вести и реагировать не то на кризис среднего возраста, не то на изначально сложный характер мужа.

Непонятно, как Кэтрин поведет себя дальше, если уже сейчас она пытается отгораживать детей от тяжелого характера отца. Колумнист британской газеты Daily Mail Роберт Джобсон, который много работает с королевской семьей, говорит, что в последнее время Уильям часто срывается на жене, близких и даже сотрудниках дворца.

Джерело: graziamagazine.ru