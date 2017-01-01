Криштиану Роналду отправился в отпуск к экс-бойфренду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кажется, Криштиану Роналду вновь подогревает слухи о своей гомосексуальности.

Не успели все порадоваться за футболиста и поздравить со скорой свадьбой с возлюбленной Джорджиной Родригес, как он отправился в отпуск в Марокко, где как раз живет его экс-возлюбленный Бадр Хари. Примечательно, что отдыхать спортсмен поехал без невесты, но зато вместе с мамой и маленьким сыном.

Неужели расстались? Все может быть. Поговаривают, что кикбоксер пригласил Криштиану погостить к нему и намекнул на возобновление отношений, а Роналду не задумываясь согласился, бросил Джорджину и отправился к старому «другу».

О том, что между Криштиану и Бадром роман, писали еще в 2015 году, однако тогда нападающего «Реала» спасли только недавно закончившиеся отношения с Ириной Шейк. Говорят, что после своего «случайного» признания в нетрадиционной ориентации, Роналду пришлось прекратить связь с кикбоксером и закрутить роман с Родригес. Более того, из их соцсетей пропали все совместные снимки, которые раньше публиковались с завидным постоянством.

Джерело: graziamagazine.ru