

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ну, неужели: спустя почти 30 лет после разрыва Мадонна и Шон Пенн снова вместе. По словам инсайдеров, они сблизились еще в прошлом году, однако грань дружбы не переходили.

Все изменилось во время ополчения общественности на 58-летнюю певицу из-за усыновления близняшек: якобы родной отец детей обвинял звезду в подлоге.

Чтобы справиться со стрессом Мадонна позвонила бывшему мужу Шону, который, конечно же, ее поддержал. Если верить источникам, то сейчас экс-супруги все время проводят вместе и, кажется, расставаться не собираются.

Впрочем, слухи об их воссоединении ходят уже давно: так, во время благотворительного аукциона Мадонны, певица со сцены призналась в своих чувствах Пенну. «Я все еще люблю тебя», — произнесла звезда. Актер, кстати, ответил ей взаимностью, и уже на собственном благотворительном мероприятии, Шон признался, что собирается сделать Мадонне повторное предложение. «Я собираюсь сделать что-то во второй раз, чтобы показать свое смирение», — сказал тогда актер.

Шон Пенн и Мадонна в 1986 году

Что-что, а смирения Шону явно не хватает: их четырехлетний брак распался именно из-за взрывного характера актера. Он частенько избивал Мадонну, ревновал ее к любому прохожему и просто устраивал скандалы. В 1987 году певица не выдержала, подала на развод и несколько лет не общалась с бывшим супругом.

Джерело: graziamagazine.ru