Мадонна и Шон Пенн снова вместе
- Сьогодні, 10:02
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Ну, неужели: спустя почти 30 лет после разрыва Мадонна и Шон Пенн снова вместе. По словам инсайдеров, они сблизились еще в прошлом году, однако грань дружбы не переходили.
Все изменилось во время ополчения общественности на 58-летнюю певицу из-за усыновления близняшек: якобы родной отец детей обвинял звезду в подлоге.
Чтобы справиться со стрессом Мадонна позвонила бывшему мужу Шону, который, конечно же, ее поддержал. Если верить источникам, то сейчас экс-супруги все время проводят вместе и, кажется, расставаться не собираются.
Что-что, а смирения Шону явно не хватает: их четырехлетний брак распался именно из-за взрывного характера актера. Он частенько избивал Мадонну, ревновал ее к любому прохожему и просто устраивал скандалы. В 1987 году певица не выдержала, подала на развод и несколько лет не общалась с бывшим супругом.
Джерело: graziamagazine.ru