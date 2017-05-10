  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Майли Сайрус представила тизер нового клипа

    • Сьогодні, 12:52
    • Розсилка

    Завтра состоится премьера новой песни Майли Сайрус

    Спустя два года после последнего сингла, Майли Сайурус анонсировала выход нового видео.

    Новый видеоклип на песню Malibu уже готов и сегодня, на своей страничке в соцсети Мали Сайрус опубликовала тизер. В Instagram ролик набрал более 700 тысяч просмотров.

     Напомним, что певица призналась в недавнем интервью журналу Billboard, что композицию она посвятила Лиаму.

    «Я бы не поверила, если бы три года назад вы сказали мне, что я напишу такую песню. Но так вышло. Люди любят поболтать на тему нашего нового выхода с Лиамом, так почему их удивляет тот факт, что я посвятила ему песню? Это нормально - выражать свои чувства в музыке.»

    #Malibu x #BBMAs TV debut performance at the @BBMAs May 21 at 8e/5p on ABC!!! #1daytillMalibu

    Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)


    Также певица сообщила, что выступит на церемонии Billboard Music Awards, которая состоится в следующие выходные, 21 мая.

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ