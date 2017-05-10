Майли Сайрус представила тизер нового клипа

Завтра состоится премьера новой песни Майли Сайрус

Спустя два года после последнего сингла, Майли Сайурус анонсировала выход нового видео.

Новый видеоклип на песню Malibu уже готов и сегодня, на своей страничке в соцсети Мали Сайрус опубликовала тизер. В Instagram ролик набрал более 700 тысяч просмотров.

Напомним, что певица призналась в недавнем интервью журналу Billboard, что композицию она посвятила Лиаму.

«Я бы не поверила, если бы три года назад вы сказали мне, что я напишу такую песню. Но так вышло. Люди любят поболтать на тему нашего нового выхода с Лиамом, так почему их удивляет тот факт, что я посвятила ему песню? Это нормально - выражать свои чувства в музыке.»





#Malibu x #BBMAs TV debut performance at the @BBMAs May 21 at 8e/5p on ABC!!! #1daytillMalibu Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) Май 10 2017 в 8:06 PDT



Также певица сообщила, что выступит на церемонии Billboard Music Awards, которая состоится в следующие выходные, 21 мая.