Мелания Трамп судится с изданием из-за статьи об ее участии в эскорт-услугах

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The Daily Mail в своей статье написала, что бывшая фотомодель подрабатывала в агентстве эскорт-услуг

Первая леди США снова подала иск против издания The Daily Mail. Мелания Трамп готова идти до конца, чтобы наказать обидчиков за статью, которую газета опубликовала летом 2016 года. В материале говорилось, что в 1990-х годах словенская фотомодель подрабатывала в одном из агентств, предоставляющих эскорт услуги.

Адвокаты жены президента считают, что The Daily Mail обязано выплатить 150 млн. долл. в качестве морального ущерба.

В сентябре суд округа Монтгомери отклонил иск, аргументировав решение тем, что они не обладают юрисдикцией для рассмотрения дел, в которых фигурирует иностранная компания.

Напоним, Мелания и Дональд познакомилась в 1998 году, а связали судьбы узами брака в 2005 году. У звездной четы есть сын Бэррон. В свое время Мелания была успешной моделью, а сейчас 46-летняя красотка принимает активное участие в политической карьере мужа.