Мэрайя Кэри воссоединилась с бывшим мужем ради детей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

East news Ник Кэннон и Мэрайя Кэрри

На днях детям Мэрайи Кэрри исполнилось шесть лет: близнецы Мороккана и Монро появились на свет 30 апреля 2011 года, когда певица была замужем за Ником Кэнноном, американским актером и комиком

В честь важной даты экс-супруги объединились и совместно отправились с сыном и дочерью в Диснейлэнд в Анахайме.

Дети отлично провели время, катаясь с родителями на аттракционах и, конечно, получили множество сладостей, украшений, гаджетов и других подарков. Кроме того, каждому из детей изготовили индивидуальный торт. А развлекали семью ростовые куклы — герои мультфильмов.

После посещения парка родители, опять же совместно, сели читать сказки и уложили детей спать. Несмотря на то, что пара развелась в 2014 году после шести лет брака, они поддерживают приятельские отношения. А Ник относится к своим отцовским обязанностям со всей серьезностью и, кроме того, всего два месяца назад он стал папой в третий раз. Актриса Британи Белл родила ему сына Голдена.

Джерело: graziamagazine.ru