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    Мэрайя Кэри воссоединилась с бывшим мужем ради детей

    • Сьогодні, 11:05
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    <span>Ник Кэннон и&nbsp;<span>Мэрайя Кэрри</span></span>
    East news
    Ник Кэннон и Мэрайя Кэрри

    На днях детям Мэрайи Кэрри исполнилось шесть лет: близнецы Мороккана и Монро появились на свет 30 апреля 2011 года, когда певица была замужем за Ником Кэнноном, американским актером и комиком

    В честь важной даты экс-супруги объединились и совместно отправились с сыном и дочерью в Диснейлэнд в Анахайме.

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    Дети отлично провели время, катаясь с родителями на аттракционах и, конечно, получили множество сладостей, украшений, гаджетов и других подарков. Кроме того, каждому из детей изготовили индивидуальный торт. А развлекали семью ростовые куклы — герои мультфильмов.

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    Мэрайя Кэри воссоединилась с бывшим мужем ради детей
    Мэрайя Кэри воссоединилась с бывшим мужем ради детей
    Мэрайя Кэри воссоединилась с бывшим мужем ради детей
    Мэрайя Кэри воссоединилась с бывшим мужем ради детей

    После посещения парка родители, опять же совместно, сели читать сказки и уложили детей спать. Несмотря на то, что пара развелась в 2014 году после шести лет брака, они поддерживают приятельские отношения. А Ник относится к своим отцовским обязанностям со всей серьезностью и, кроме того, всего два месяца назад он стал папой в третий раз. Актриса Британи Белл родила ему сына Голдена.

    Джерело: graziamagazine.ru

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