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    Шоу-біз

    На женщину подали в суд за эсэмэски на «Стражах Галактики»

    • Сьогодні, 18:34
    • Розсилка

    Режиссер фильма отреагировал на новость шутливым твитом

    37-летний житель Техаса Брендон Везмар подал в суд на женщину, с которой сходил на первое (и последнее) свидание на «Стражи Галактики 2». В заявлении указано, что обвиняемая во время фильма неоднократно проверяла свой телефон и отвечала на эсэмэски. Теперь пострадавший требует у нее через суд возмещения цены билета на 3D-сеанс, а именно 17,31 доллара.

    Режиссер ленты Джеймс Ганн уже отреагировал на новость твитом: «Зачем останавливаться на иске? Она заслуживает реального срока!»

    По словам журналистов, связавшихся с обвиняемой, женщина в шоке от поданного иска.

    Источник: The Hollywood Reporter

     

     

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