На женщину подали в суд за эсэмэски на «Стражах Галактики»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Режиссер фильма отреагировал на новость шутливым твитом

37-летний житель Техаса Брендон Везмар подал в суд на женщину, с которой сходил на первое (и последнее) свидание на «Стражи Галактики 2». В заявлении указано, что обвиняемая во время фильма неоднократно проверяла свой телефон и отвечала на эсэмэски. Теперь пострадавший требует у нее через суд возмещения цены билета на 3D-сеанс, а именно 17,31 доллара.

Режиссер ленты Джеймс Ганн уже отреагировал на новость твитом: «Зачем останавливаться на иске? Она заслуживает реального срока!»

По словам журналистов, связавшихся с обвиняемой, женщина в шоке от поданного иска.

Источник: The Hollywood Reporter