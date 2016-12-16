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    Настю Каменских прооперировали

    • Сьогодні, 06:27
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    Украинскую певицу снова перенесла операцию.

    На этот раз девушке прооперировали обе ноги. Об этом участница дуэта «Потап и Настя» написала в социальной сети:

    «На днях я снова попала в больницу: у меня была еще одна операция. Только на этот раз уже на двух ножках. Я немножко переживала, но все прошло хорошо!», – написала певица.

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