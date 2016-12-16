Настю Каменских прооперировали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинскую певицу снова перенесла операцию.

На этот раз девушке прооперировали обе ноги. Об этом участница дуэта «Потап и Настя» написала в социальной сети:

«На днях я снова попала в больницу: у меня была еще одна операция. Только на этот раз уже на двух ножках. Я немножко переживала, но все прошло хорошо!», – написала певица.