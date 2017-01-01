Оля Полякова устроила скандал в гостинице
- Сьогодні, 17:17
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Розсилка
Певица была возмущена тем, что в ее номере не убрали должным образом
Известная своими эпатажными выходками украинская певица Оля Полякова пожаловалась в сети на обслуживание в одной из гостиниц Николаева.
Об этом артистка сняла видео и опубликовала его на своей странице в соцсети Facebook.
Дело в том, что артистку неприятно удивила текущая уборка, которая якобы была проведена в номере в ее отсутствие, пишет Лайм.
Полякова продемонстрировала, как «убрали» ее номер, за который она платит в сутки около 2 тыс. грн. Горничные не удосужились убрать остатки недоеденной еды со столов, поменять полотенца и даже застелить кровать. Это вызвало возмущение у артистки, которая тут же принялась звонить на ресепшн и требовать, чтобы ее номер повторно убрали. Однако и спустя полчаса к ней никто не явился.
Позже певице пообещали переселить ее в другой номер.