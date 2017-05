Песни и пляски: Ведущие «Евровидения» оригинально откроют второй полуфинал конкурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скичко и Остапчук прорепетировали оригинальный номер

Второй полуфинал «Евровидения-2017» удивит зрителей неожиданным открытием: ведущие шоу Александр Скичко и Владимир Остапчук представят номер с народным ансамблем песни и танца.

Хозяева сцены шоу уже прорепетировали свое выступление, как видно из видео. 11-го мая на сцене главной музыкальной арены первенства Александр Скичко будет играть на сопилке, а Владимир Остапчук на аккордеоне.

При этом они не только сыграют на музыкальных инструментах, а еще станцуют и споют фрагменты самых известных победных хитов песенного конкурса «Евровидение».

Среди них: Euphoria победительницы «Евровидения-2012» Лорин, My number one победительницы песенного конкурса 2005–го года Хелены Папаризу, Fairytale, которой в 2009-м году Европу покорил Александр Рыбак и Rise like a Phoenix – песня, как стала победной для Кончиты Вурст в 2014-м году.

Джерело: ТСН