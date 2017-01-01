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    Платья Кейт Миддлтон обходятся Королевскому дворцу в сотни тысяч долларов

    • Сьогодні, 08:29
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    Британские СМИ заинтересовались тем, как Кейт Миддлтон тратит деньги и решили подсчитать, во сколько обходятся Королевскому дворцу наряды герцогини Кембриджской

    Как оказалось, в 2015 году платья Кейт обошлись принцу Уильяму в 53 тысячи долларов, а спустя год ее траты на туалеты возросли в четыре раза.

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    Так, в 2016 году она приобрела наряды на сумму 2017 тысяч долларов. А за три месяца текущего года за платья Миддлтон Королевский дворец уже заплатил 70 тысяч долларов. Подобные расходы, растущие в геометрической прогрессии, настораживают не только членов королевской семьи, но и рядовых граждан Великобритании. Судя по всему, Кейт пора задуматься и начать экономить. Ведь в последнее время она стала чаще отказываться от одежды масс-марок в пользу дизайнерских вещей.

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    В январе этого года Кейт побывала в детском лечебном центре Анны Фрейд в Лондоне, куда она отправилась в синем платье Eponine London за две тысячи долларов.
    Через месяц после этого она появилась на конференции писателей в фиолетовом наряде Oscar de la Renta за две тысячи двести долларов.
    Поразившее всех черное платье с цветочным принтом Alexander McQueen, которое Миддлтон надела на премию BAFTA, обошлось ей в семь тысяч восемьсот долларов, а маленький черный клатч той же марки в две тысячи сто долларов.
    На празднование Дня святого Патрика Кейт отправилась в пальто за две тысячи пятьсот долларов от дизайнера Катрин Уолкер.
    Во время своего визита во Францию для торжественного приема супруга принца Уильяма за пять тысяч двести долларов приобрела серебристое вечерние платье в пол, создателем которого является дизайнер Дженни Пакхэм.
    А для прогулки по Парижу Миддлтона выбрала пальто Chanel стоимостью восемь тысяч четыреста долларов и сумку того же бренда за четыре тысячи долларов.
    Платья Кейт Миддлтон обходятся Королевскому дворцу в сотни тысяч долларов

    Джерело: graziamagazine.ru

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