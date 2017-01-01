Платья Кейт Миддлтон обходятся Королевскому дворцу в сотни тысяч долларов

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Британские СМИ заинтересовались тем, как Кейт Миддлтон тратит деньги и решили подсчитать, во сколько обходятся Королевскому дворцу наряды герцогини Кембриджской

Как оказалось, в 2015 году платья Кейт обошлись принцу Уильяму в 53 тысячи долларов, а спустя год ее траты на туалеты возросли в четыре раза.

Так, в 2016 году она приобрела наряды на сумму 2017 тысяч долларов. А за три месяца текущего года за платья Миддлтон Королевский дворец уже заплатил 70 тысяч долларов. Подобные расходы, растущие в геометрической прогрессии, настораживают не только членов королевской семьи, но и рядовых граждан Великобритании. Судя по всему, Кейт пора задуматься и начать экономить. Ведь в последнее время она стала чаще отказываться от одежды масс-марок в пользу дизайнерских вещей.

Джерело: graziamagazine.ru