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    Шоу-біз

    Сергей Бабкин и Фагот мерзнут в Харькове

    • Сьогодні, 18:07
    • Розсилка

    Снежный апокалипсис, который внезапно охватил Украину, сегодня едва ли не самая обсуждаемая тема в Сети.

    Население Украины несколько шокировал снег в конце апреля. Несмотря на то, что синоптики предупреждали о смене погоды, никто не ожидал такого.

    Свидетелями снега, который пошел посреди апреля, стали и знаменитости. Так, лидер группы 5'nizza и тренер "Голосу країни-7" Сергей Бабкин выложил в Instagram фото, где позирует в теплой одежде вместе с женой Снежаной. Знаменитую чету засыпает снег.

    Jingle Bells ? #сергейбабкин #снежанабабкина #апрель #харьков

    Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

    А вот фронтмен коллектива ТНМК Олег «Фагот» Михайлюта поделился с поклонниками видео снежного феномена в апреле. В ролике музыкант показал заснеженные улицы, деревья. Артист поинтересовался, как же ему теперь добраться до своей машины.

    К слову, весенние морозы охватили не только Харьков. Снег выпал в части областей, в частности, на Полтавщине, Харьковщине, Запорожье, Днепропетровщине. Местным властям кое-где пришлось включать отопление в больницах, а школьников отправить на внеочередные каникулы.

    Джерело: ТСН

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