Стройная и знойная «Отчаянная домохозяйка»: Ева Лонгория снялась для обложки Health



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После свадьбы Евы Лонгории таблоиды то и дело информируют поклонников актрисы, что она ждет ребенка – но сама звезда «Отчаянных домохозяек» становиться матерью вовсе не спешит.

И словно в пику «желтым» слухам, демонстрирует стройную фигуру на обложке нового, июньского номера Health.

Меньше чем через неделю, 21 мая, 42-летняя актриса будет отмечать первую годовщину свадьбы с Хосе Бастоном, и в новом интервью Ева Лонгория призналась, что они с супругом по-прежнему чувствуют себя молодоженами:

«Иногда нам кажется, что мы женаты уже сорок лет, но чаще всего – как будто мы женаты всего пару секунд».