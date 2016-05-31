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    Стройная и знойная «Отчаянная домохозяйка»: Ева Лонгория снялась для обложки Health

    • Сьогодні, 17:08
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    После свадьбы Евы Лонгории таблоиды то и дело информируют поклонников актрисы, что она ждет ребенка – но сама звезда «Отчаянных домохозяек» становиться матерью вовсе не спешит.

    И словно в пику «желтым» слухам, демонстрирует стройную фигуру на обложке нового, июньского номера Health.

    Меньше чем через неделю, 21 мая, 42-летняя актриса будет отмечать первую годовщину свадьбы с Хосе Бастоном, и в новом интервью Ева Лонгория призналась, что они с супругом по-прежнему чувствуют себя молодоженами:

    «Иногда нам кажется, что мы женаты уже сорок лет, но чаще всего – как будто мы женаты всего пару секунд».

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    Стройная и знойная «Отчаянная домохозяйка»: Ева Лонгория снялась для обложки Health
    Стройная и знойная «Отчаянная домохозяйка»: Ева Лонгория снялась для обложки Health
    Стройная и знойная «Отчаянная домохозяйка»: Ева Лонгория снялась для обложки Health
    Стройная и знойная «Отчаянная домохозяйка»: Ева Лонгория снялась для обложки Health
    Стройная и знойная «Отчаянная домохозяйка»: Ева Лонгория снялась для обложки Health


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