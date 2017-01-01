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    Universal снимет полнометражный фильм о Мадонне

    • Сьогодні, 16:48
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    Поп-дива Мадонна
    Beato's Blog
    Поп-дива Мадонна

    Мадонна уже давно стала культовой персоной для американского шоу-бизнеса.

    Не удивительно, что о столь многогранной и активной личности решили снять полнометражный фильм. Производством займется киностудия Universal.

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    Картина под рабочим названием «Blonde Ambition» (это название гастрольного тура Мадонны в 1990 году) расскажет о периоде творчества певицы в 80-90-х годов, когда Мадонна пыталась выпустить первый альбом.
    В фильме будут показаны трудности, связанные с выходом альбома, а также последующая мировая слава. Сценарий к фильму был написан еще в прошлом году и вошел в топ-лист лучших нереализованных сценариев. Дата выхода биографического фильма про поп-звезду пока неизвестна, как и имя исполнительницы главной роли.

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    Universal снимет полнометражный фильм о Мадонне
    Universal снимет полнометражный фильм о Мадонне
    Universal снимет полнометражный фильм о Мадонне
    Universal снимет полнометражный фильм о Мадонне
    Universal снимет полнометражный фильм о Мадонне
    Universal снимет полнометражный фильм о Мадонне
    Universal снимет полнометражный фильм о Мадонне
    Universal снимет полнометражный фильм о Мадонне

    Джерело: popcornnews

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