Universal снимет полнометражный фильм о Мадонне

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Beato's Blog Поп-дива Мадонна

Мадонна уже давно стала культовой персоной для американского шоу-бизнеса.

Не удивительно, что о столь многогранной и активной личности решили снять полнометражный фильм. Производством займется киностудия Universal.

Картина под рабочим названием «Blonde Ambition» (это название гастрольного тура Мадонны в 1990 году) расскажет о периоде творчества певицы в 80-90-х годов, когда Мадонна пыталась выпустить первый альбом.

В фильме будут показаны трудности, связанные с выходом альбома, а также последующая мировая слава. Сценарий к фильму был написан еще в прошлом году и вошел в топ-лист лучших нереализованных сценариев. Дата выхода биографического фильма про поп-звезду пока неизвестна, как и имя исполнительницы главной роли. 1 з 8 на весь екран згорнути

Джерело: popcornnews