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    В США скончался известный музыкант Крис Корнелл

    • Сьогодні, 14:06
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    Крис Корнелл
    Крис Корнелл

    Сообщается, что музыкант не испытывал никаких проблем со здоровьем

    В американском Детройте скончался лидер группы Soundgarden Крис Корнелл. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя музыканта, на своей странице в Twitter. Музыканту было всего 52 года.

    На данный момент, никаких сведений о причинах смерти нет. Отмечается, что смерть была неожиданной, и музыкант не испытывал никаких проблем со здоровьем.

    Крис Корнелл наиболее известен как вокалист рок-группы Soundgarden и коллектива Audioslave, где он играл с музыкантами Rage Against The Machine.

    Он один из наиболее известных и популярных рок-музыкантов 1990-х годов. Фронтмен группы Soundgarden, также был вокалистом группы Audioslave, с 1990 по 1992 являлся фронтменом группы Temple of the Dog.

    Большую популярность Корнеллу принесла песня You Know My Name, которая вошла в саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде «Казино Рояль». 

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