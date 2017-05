В США скончался известный музыкант Крис Корнелл

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крис Корнелл

Сообщается, что музыкант не испытывал никаких проблем со здоровьем

В американском Детройте скончался лидер группы Soundgarden Крис Корнелл. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя музыканта, на своей странице в Twitter. Музыканту было всего 52 года.

На данный момент, никаких сведений о причинах смерти нет. Отмечается, что смерть была неожиданной, и музыкант не испытывал никаких проблем со здоровьем.

Крис Корнелл наиболее известен как вокалист рок-группы Soundgarden и коллектива Audioslave, где он играл с музыкантами Rage Against The Machine.

Он один из наиболее известных и популярных рок-музыкантов 1990-х годов. Фронтмен группы Soundgarden, также был вокалистом группы Audioslave, с 1990 по 1992 являлся фронтменом группы Temple of the Dog.

Большую популярность Корнеллу принесла песня You Know My Name, которая вошла в саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде «Казино Рояль».