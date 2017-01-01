«Вагоновожатые» сняли клип про Позняки на найденный в песке iPhone

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Все исходники остались на смартфоне и его владелец может перемонтировать клип, как хочет

Киевские электронщики «Вагоновожатые» сняли новый клип на песню Эффект лестницы на найденный iPhone, а затем вернули его хозяину.

По словам вокалиста Антона Слепакова, все исходники остались на смартфоне и его владелец может перемонтировать клип, как хочет.

Эффект лестницы - это французское выражение, которое описывает ощущение, когда находишь удачную фразу после спора, уже спускаясь вниз по лестнице.

По сюжету, девушка выгуливая своего пса, находит телефон и начинает на него снимать себя и все, что вокруг.

В конце клипа на зданиях появляются буквы ПОХ - неформальное название жилого массива возле станций метро Позняки, Осокорки, Харьковская.

Главной героиней видео стала «девушка с района»— Ольга Хилобок и ее верный пес Камамберу.

Владелец телефона был очень рад, что ему вернули пропажу, но о группе Вагоновожатые он ничего не слышал.

«Вагоновожатые» — украинская музыкальная группа, которую в 2013 году создали бывший фронтмен днепропетровской группы «И друг мой грузовик» Антон Слепаков и гитарист Валентин Панюта, ранее известный по харьковской группе «Lюк».