  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    «Вагоновожатые» сняли клип про Позняки на найденный в песке iPhone

    • Сьогодні, 13:41
    • Розсилка

    Все исходники остались на смартфоне и его владелец может перемонтировать клип, как хочет

    Киевские электронщики «Вагоновожатые» сняли новый клип на песню Эффект лестницы на найденный iPhone, а затем вернули его хозяину.

    По словам вокалиста Антона Слепакова, все исходники остались на смартфоне и его владелец может перемонтировать клип, как хочет. 

    Эффект лестницы - это французское выражение, которое описывает ощущение, когда находишь удачную фразу после спора, уже спускаясь вниз по лестнице. 

    По сюжету, девушка выгуливая своего пса, находит телефон и начинает на него снимать себя и все, что вокруг. 

    В конце клипа на зданиях появляются буквы ПОХ - неформальное название жилого массива возле станций метро Позняки, Осокорки, Харьковская.

    Главной героиней видео стала «девушка с района»— Ольга Хилобок и ее верный пес Камамберу.

    Владелец телефона был очень рад, что ему вернули пропажу, но о группе Вагоновожатые он ничего не слышал.

     «Вагоновожатые» — украинская музыкальная группа, которую в 2013 году создали бывший фронтмен днепропетровской группы «И друг мой грузовик» Антон Слепаков и гитарист Валентин Панюта, ранее известный по харьковской группе «Lюк».

     

    Читайте також
    Украинская музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ